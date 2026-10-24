尼日利亚计划扩建马库尔迪高架桥——Premium Times Nigeria

尼日利亚联邦政府和贝努埃州政府计划扩建马库尔迪市的乌鲁库姆高架桥，以改善繁忙环岛附近的交通。拟议调整包括增加该结构两侧车行道的宽度。据Premium Times Nigeria报道。

项目审查

贝努埃州联邦工程主管穆凯拉·丹拉迪表示，在州长海辛斯·阿利亚提出请求后，部分施工内容正在审查中。他称，这些调整旨在提高高架桥的通行能力，并缓解乌鲁库姆环岛区域的车辆通行。

原设计规定高架桥总宽度为11米：两条各3.65米宽的车行道、一条0.7米宽的人行道以及一条0.4米宽的中央分隔带。在拟议方案中，每侧车行道宽度将为10.3米，中央分隔带宽度为1米。修订后的设计仍需获得批准。

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施工进展

丹拉迪表示，高架桥建设已完成69.87%。设计审查减缓了受调整影响部分的施工进度。更新后的方案获批后，当局可能在施工区域设置额外的绕行路线。为便利出行，部分此前的交通限制已被取消。

该高架桥于2025年9月15日正式开工，是马库尔迪—第九英里双向分隔道路项目第二阶段的一部分。高架桥属于该路线的第一段。丹拉迪还表示，在约150公里的马库尔迪—奥图克波—第九英里—埃努古道路上，工程已推进至铺设沥青前的基层；约87公里路段已完成最终沥青面层铺设。

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