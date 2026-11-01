Opozycyjna partia Kongres zwołuje w stolicy Indii, Delhi, masowy wiec z żądaniem dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara oraz przeprowadzenia reformy wyborczej. Na wydarzenie zaplanowane na niedzielę na placu Ramlila Maidan oczekiwane są dziesiątki tysięcy uczestników. Informuje o tym BBC News.

Wydarzenie ma rozpocząć się około południa. Liderzy opozycji twierdzą, że może w nim uczestniczyć nawet milion osób. Do akcji planują dołączyć przedstawiciele sojuszu INDIA, na czele z Kongresem, a także grupa nacisku Cockroach Janta Party, kierowana przez przedstawicieli pokolenia Z.

Spór wokół list wyborców

Wiec odbywa się w atmosferze krytyki specjalnej procedury przeglądu list wyborców, w wyniku której z projektów rejestrów w całym kraju usunięto 130 milionów nazwisk. Indyjska Komisja Wyborcza twierdzi, że celem procedury jest aktualizacja list oraz usunięcie danych osób zmarłych lub tych, które zmieniły miejsce zamieszkania.

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Jednocześnie partie opozycyjne twierdzą, że przegląd list może być korzystny dla Bharatiya Janata Party premiera Narendry Modiego ze względu na możliwe usunięcie z list uprawnionych do głosowania wyborców. Oskarżają komisję wyborczą i Bharatiya Janata Party o „kradzież głosów”. Komisja wyborcza i partia Modiego odrzucają te oskarżenia.

Warunki przeprowadzenia akcji

Policja w Delhi zezwoliła na przeprowadzenie wiecu, ale postawiła szereg warunków: wydarzenie musi zakończyć się do godziny 17:00, na terenie należy zainstalować kamery monitoringu, a poza wyznaczonym miejscem nie będzie marszów. W mieście, w tym na drogach prowadzących do Ramlila Maidan, rozmieszczono tysiące policjantów i funkcjonariuszy formacji paramilitarnych.

Lider opozycji Rahul Gandhi oświadczył, że protest jest wymierzony w „niszczenie indyjskiej demokracji”. Wezwał wszystkich chętnych do przyjścia na wiec — zarówno przedstawicieli sił politycznych, jak i osoby niezwiązane z polityką. W ubiegłym miesiącu Gandhi poprowadził marsz dziesiątek tysięcy protestujących z Connaught Place w centrum Delhi do Sądu Najwyższego, żądając dymisji Kumara.

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