Tajwan zamknął w piątek szkoły i biura oraz odwołał setki lotów z powodu tajfunu Champi, który przeszedł w pobliżu wyspy, przynosząc silny wiatr i ulewne deszcze. Jak podaje Asharq Al-Awsat, tajwańskie Ministerstwo Transportu poinformowało o odwołaniu wszystkich 262 lotów krajowych i 669 międzynarodowych.

Skutki na Tajwanie

Tajwańska Centralna Administracja Meteorologiczna wezwała mieszkańców obszarów przybrzeżnych do powstrzymania się od aktywności na świeżym powietrzu i jazdy samochodem, a także do zachowania ostrożności wobec spadających przedmiotów.

Według straży pożarnej jedna osoba zginęła 22 października po tym, jak została porwana przez fale na wyspie Liuqiu. Kolejne 94 osoby odniosły obrażenia w wyniku sztormu. Władze ewakuowały niemal 1300 mieszkańców z zagrożonych obszarów górskich. Jednocześnie kolej dużych prędkości wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy działała normalnie.

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Wcześniej w tym tygodniu maksymalna stała prędkość wiatru tajfunu osiągnęła 298 km/h, jednak podczas zbliżania się do Tajwanu od południowego zachodu spadła do 155 km/h. Oczekiwano, że centrum Champi pozostanie nad morzem, minie północno-wschodni kraniec Tajwanu, a następnie skręci na północ w kierunku południowo-zachodnich wysp Japonii.

Zakłócenia w Japonii i na Filipinach

W południowo-zachodniej Japonii tajfun zranił jedną osobę, spowodował odwołanie lotów i przerwy w dostawach energii elektrycznej. Na wyspie Miyako kobieta po 70. roku życia złamała nogę z powodu silnego wiatru. Na wyspie Ishigaki bez prądu pozostało niemal 2000 gospodarstw domowych, a dziesiątki lotów do i z Miyako, Ishigaki oraz Okinawy zostały odwołane.

Na Filipinach straż przybrzeżna zakazała statkom i promom wypływania w morze w pobliżu szeregu północnych miast. W Basco, administracyjnym centrum prowincji Batanes, zamknięto lotnisko krajowe i odwołano dwa lokalne loty. W prowincji Cagayan niemal 200 osób ewakuowano w bezpieczniejsze miejsca, a na wyspie Calayan zawieszono zajęcia na wszystkich poziomach.

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