由于台风“昌皮”从台湾附近经过，带来强风和暴雨，台湾于周五关闭学校和办公室，并取消数百个航班。据Asharq Al-Awsat报道，台湾交通部表示，全部262个国内航班和669个国际航班被取消。

台湾的影响

台湾中央气象署敦促沿海地区居民避免进行户外活动和驾车出行，并警惕坠落物。

据消防部门数据，10月22日，一人在琉球岛被海浪卷走后死亡。另有94人因风暴受伤。当局从易受影响的山区疏散了近1300名居民。与此同时，沿该岛西海岸运行的高速铁路正常运营。

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本周早些时候，该台风的最大持续风速达到298公里/小时，但从西南方向接近台湾时降至155公里/小时。预计“昌皮”中心将停留在海上，经过台湾东北端附近，随后向北转向日本西南部岛屿方向。

日本和菲律宾的中断情况

在日本西南部，台风造成一人受伤，引发航班取消和供电中断。在宫古岛，一名70多岁的女性因强风摔断腿。石垣岛近2000户家庭断电，往返宫古岛、石垣岛和冲绳的数十个航班被取消。

在菲律宾，海岸警卫队禁止船只和渡轮从多个北部城市附近出海。在巴斯科——巴丹群岛省的行政中心——国内机场被关闭，两个本地航班被取消。在卡加延省，近200人被疏散至更安全的地点；在卡拉延岛，各级学校停课。

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