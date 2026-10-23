伊朗最高领袖代表兼外交官阿亚图拉·阿卜杜勒·马吉德·哈基姆·伊拉希表示，美国至今尚未就2月28日袭击伊朗米纳卜市一所小学一事道歉。据他称，袭击造成168人死亡，其中大多数是儿童，部分遗体至今仍未找到。

伊朗代表的声明

伊拉希在NDTV World峰会上表示，遇难儿童的父母没有可以前去祭奠的坟墓。据他称，新学年的开始对这些家庭尤为痛苦：父母为孩子买了笔记本和书籍，但孩子们已无法重返学校。

据NDTV World报道，在美国和以色列针对伊朗的战争初期，至少一枚美国导弹击中了米纳卜的Shajareh Tayyebeh学校。该媒体指出，事件的最终经过尚未确定。伊朗国家媒体也报道称共有168人死亡，其中大多数是儿童。

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对袭击的调查

据NDTV World报道，唐纳德·特朗普总统的政府没有直接承担袭击学校的责任，也没有公布五角大楼调查的结论。一个获得联合国支持的团体将其说法与2月28日的两次袭击联系起来：一枚“战斧”导弹袭击学校，以及Precision Strike Missiles；据该团体的数据，后者在伊朗南部拉梅尔德市的一处体育综合体和住宅区上空散布了钨元素。

据该团体称，拉梅尔德有22名平民男性和女性死亡。美国中央司令部否认对拉梅尔德的袭击负责。

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