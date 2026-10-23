Przedstawiciel najwyższego przywódcy Iranu i dyplomata ajatollah Abdul Madżid Hakim Ilahi oświadczył, że Stany Zjednoczone nadal nie przeprosiły za atak na szkołę podstawową w irańskim mieście Minab 28 lutego. Według niego w wyniku ataku zginęło 168 osób, głównie dzieci, a części ciał wciąż nie odnaleziono.

Oświadczenie irańskiego przedstawiciela

Podczas szczytu NDTV World Ilahi powiedział, że rodzice zmarłych dzieci nie mają grobów, które mogliby odwiedzać. Według niego początek nowego roku szkolnego był szczególnie bolesny dla rodzin: rodzice kupili dzieciom zeszyty i książki, jednak nie wrócą one już do szkoły.

Jak informuje NDTV World, na początku wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi co najmniej jeden amerykański pocisk uderzył w szkołę Shajareh Tayyebeh w Minabie. Medium zaznacza, że ostateczny przebieg wydarzeń nie został ustalony. Irańskie media państwowe również informowały o 168 zabitych, z których większość stanowiły dzieci.

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Śledztwo w sprawie ataków

Według NDTV World administracja prezydenta Donalda Trumpa nie przyjęła bezpośrednio odpowiedzialności za atak na szkołę i nie opublikowała ustaleń dochodzenia Pentagonu. Grupa wspierana przez ONZ powiązała swoje twierdzenia z dwoma atakami z 28 lutego: atakiem Tomahawkiem na szkołę oraz pociskami Precision Strike Missiles, które według jej danych rozproszyły elementy wolframowe nad kompleksem sportowym i dzielnicą mieszkalną w mieście Lamerd na południu Iranu.

Według tej grupy w Lamerdzie zginęło 22 cywilnych mężczyzn i kobiet. Centralne Dowództwo USA zaprzeczyło odpowiedzialności za atak w Lamerdzie.

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