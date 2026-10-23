Представитель верховного лидера Ирана и дипломат аятолла Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что США до сих пор не извинились за удар по начальной школе в иранском городе Минаб 28 февраля. По его словам, в результате атаки погибли 168 человек, преимущественно дети, а часть тел до сих пор не найдена.

Заявление иранского представителя

Во время саммита NDTV World Илахи сказал, что у родителей погибших детей нет могил, которые они могли бы посещать. По его словам, начало нового учебного года стало особенно болезненным для семей: родители купили детям тетради и книги, однако они уже не вернутся в школу.

Как сообщает NDTV World, в начале войны США и Израиля против Ирана по меньшей мере одна американская ракета попала в школу Shajareh Tayyebeh в Минабе. Издание отмечает, что окончательный ход событий не установлен. Иранские государственные СМИ также сообщали о 168 погибших, большинство из которых были детьми.

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Расследование ударов

По данным NDTV World, администрация президента Дональда Трампа прямо не взяла на себя ответственность за удар по школе и не обнародовала выводы расследования Пентагона. Группа при поддержке ООН связала свои утверждения с двумя ударами 28 февраля: Tomahawk по школе и Precision Strike Missiles, которые, по ее данным, рассеяли вольфрамовые элементы над спортивным комплексом и жилым районом в городе Ламерд на юге Ирана.

По данным этой группы, в Ламерде погибли 22 гражданских мужчины и женщины. Центральное командование США отрицало ответственность за удар в Ламерде.

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