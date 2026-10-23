韩国一项面向日托机构残障儿童的政府支持计划正在扩大，但特殊教育教师的数量并未以相应速度增长。据《韩国先驱报》报道，为教育16,993名需要特殊教育的0至5岁儿童，需要4,249名教师。目前仅填补了所需岗位的58%。

没有新增教师的支持

去年，教育部在扩大日托机构特殊教育支持的试点项目框架内，对7,097名5岁以下儿童进行了残障筛查和评估。1,334名儿童获得了照护和支持服务，362名儿童获得了交通补贴。

重建韩国党议员姜京淑表示，该项目没有向此类机构增加任何特殊教育教师。根据政府规定，一名特殊教育教师最多可教授四名学生。

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对特殊教育的需求正在增长

该国公立幼儿园、小学、初中和高中的特殊教育资格学生人数在过去四年中增长了19.8%，今年达到124,195人。与此同时，韩国共同民主党议员金文洙表示，依法规定的特殊教育教师岗位填补率从2022年的83%降至今年的79%。

工作负担过重与离职

据韩国教职员工工会称，人员短缺和繁重的工作负担使得难以向学生提供适当支持。在一项公布的调查中，50.2%的特殊教育教师表示，与前一年相比，对其职业权利的侵害变得更加频繁。该工会称，相应比例从2024年的12.5%升至去年的44.5%。

教育部还报告了提前离开该职业的情况：从2021年4月开始的五年间，862名特殊教育教师在达到退休年龄前离职。这是按年龄退休的260名工作人员的3.3倍。

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