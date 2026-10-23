W Korei Południowej rozszerzany jest rządowy program wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami w placówkach opieki dziennej, jednak liczba nauczycieli edukacji specjalnej nie rośnie w odpowiednim tempie. Według Korea Herald, do nauczania 16 993 dzieci w wieku od zera do pięciu lat, które potrzebują edukacji specjalnej, potrzeba 4 249 pedagogów. Obsadzono jedynie 58% wymaganych etatów.

Wsparcie bez nowych nauczycieli

W ubiegłym roku Ministerstwo Edukacji, w ramach pilotażowego programu rozszerzenia wsparcia edukacji specjalnej w placówkach opieki dziennej, przeprowadziło badania przesiewowe i ocenę niepełnosprawności u 7 097 dzieci poniżej piątego roku życia. Usługi opieki i wsparcia otrzymało 1 334 dzieci, a 362 otrzymało dopłaty do transportu.

Posłanka Partii Odbudowy Korei Kang Kyung-sook oświadczyła, że w ramach programu do takich placówek nie dodano ani jednego nauczyciela edukacji specjalnej. Zgodnie z rządowymi normami jeden nauczyciel edukacji specjalnej może uczyć do czterech uczniów.

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Rośnie zapotrzebowanie na edukację specjalną

Liczba uczniów uprawnionych do edukacji specjalnej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w kraju wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat o 19,8%, do 124 195 w tym roku. Jednocześnie odsetek obsadzonych ustawowo przewidzianych etatów nauczycieli edukacji specjalnej spadł z 83% w 2022 roku do 79% w tym roku, poinformował poseł Demokratycznej Partii Korei Kim Moon-soo.

Przeciążenie pracą i odejścia z zawodu

Według Koreańskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty niedobory kadrowe i duże obciążenie pracą utrudniają zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia. W opublikowanym badaniu 50,2% nauczycieli edukacji specjalnej stwierdziło, że naruszenia ich praw zawodowych stały się częstsze w porównaniu z poprzednim rokiem. Według związku odpowiedni wskaźnik wzrósł z 12,5% w 2024 roku do 44,5% w ubiegłym roku.

Ministerstwo Edukacji poinformowało również o przedwczesnym odchodzeniu z zawodu: w ciągu pięciu lat, począwszy od kwietnia 2021 roku, 862 nauczycieli edukacji specjalnej odeszło przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To 3,3 razy więcej niż 260 pracowników, którzy przeszli na emeryturę ze względu na wiek.

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