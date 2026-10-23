У Південній Кореї заповнено 58% посад спецпедагогів для дітей до 5 років — Korea Herald

У Південній Кореї державна програма підтримки дітей з інвалідністю в закладах денного догляду розширюється, однак кількість вчителів спеціальної освіти не зростає відповідними темпами. За даними Korea Herald, для навчання 16 993 дітей віком від нуля до п’яти років, які потребують спеціальної освіти, необхідні 4 249 педагогів. Укомплектовано лише 58% потрібних посад.

Підтримка без нових педагогів

Торік Міністерство освіти в межах пілотної програми розширення підтримки спеціальної освіти в закладах денного догляду провело скринінг та оцінювання інвалідності для 7 097 дітей віком до п’яти років. Послуги з догляду та підтримки отримали 1 334 дитини, а транспортні субсидії — 362.

Депутатка партії Rebuilding Korea Кан Кьон Сук заявила, що в межах програми до таких закладів не додали жодного вчителя спеціальної освіти. Згідно з урядовими нормами, один педагог спеціальної освіти може навчати до чотирьох учнів.

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Потреба у спеціальній освіті зростає

Кількість учнів, які мають право на спеціальну освіту в державних дитячих садках, початкових, середніх і старших школах країни, за останні чотири роки зросла на 19,8% — до 124 195 цього року. Водночас частка заповнених законодавчо передбачених посад учителів спеціальної освіти знизилася з 83% у 2022 році до 79% цього року, повідомив депутат Демократичної партії Кореї Кім Мун Су.

Перевантаження та звільнення

За даними Корейської профспілки працівників освіти, нестача кадрів і велике навантаження ускладнюють надання належної підтримки учням. В оприлюдненому опитуванні 50,2% вчителів спеціальної освіти заявили, що порушення їхніх професійних прав почастішали порівняно з попереднім роком. За даними профспілки, відповідний показник зріс із 12,5% у 2024 році до 44,5% торік.

Міністерство освіти також повідомило про дострокове залишення професії: за п’ять років, починаючи з квітня 2021 року, 862 вчителі спеціальної освіти звільнилися до досягнення пенсійного віку. Це у 3,3 раза більше за 260 працівників, які вийшли на пенсію за віком.

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