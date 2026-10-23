В Южной Корее расширяется государственная программа поддержки детей с инвалидностью в учреждениях дневного ухода, однако число учителей специального образования не растет соответствующими темпами. По данным Korea Herald, для обучения 16 993 детей в возрасте от нуля до пяти лет, нуждающихся в специальном образовании, необходимы 4 249 педагогов. Заполнено лишь 58% требуемых ставок.

Поддержка без новых педагогов

В прошлом году Министерство образования в рамках пилотной программы расширения поддержки специального образования в учреждениях дневного ухода провело скрининг и оценку инвалидности для 7 097 детей в возрасте до пяти лет. Услуги по уходу и поддержке получили 1 334 ребенка, а транспортные субсидии — 362.

Депутат партии Rebuilding Korea Кан Кён Сук заявила, что в рамках программы в такие учреждения не добавили ни одного учителя специального образования. Согласно правительственным нормам, один учитель специального образования может обучать до четырех учеников.

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Потребность в специальном образовании растет

Число учащихся, имеющих право на специальное образование в государственных детских садах, начальных, средних и старших школах страны, за последние четыре года выросло на 19,8% — до 124 195 в этом году. В то же время доля заполненных предусмотренных законом ставок учителей специального образования снизилась с 83% в 2022 году до 79% в этом году, сообщил депутат Демократической партии Кореи Ким Мун Су.

Перегрузка и увольнения

По данным Корейского профсоюза работников образования, нехватка кадров и высокая нагрузка затрудняют предоставление учащимся надлежащей поддержки. В опубликованном опросе 50,2% учителей специального образования заявили, что нарушения их профессиональных прав стали происходить чаще по сравнению с предыдущим годом. По данным профсоюза, соответствующий показатель вырос с 12,5% в 2024 году до 44,5% в прошлом году.

Министерство образования также сообщило о досрочном уходе из профессии: за пять лет, начиная с апреля 2021 года, 862 учителя специального образования уволились до достижения пенсионного возраста. Это в 3,3 раза больше, чем 260 работников, вышедших на пенсию по возрасту.

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