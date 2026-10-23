В Сингапуре почти 240 трудовых мигрантов не получали заработную плату в течение до двух месяцев. Работники столкнулись с заявленными проблемами с выплатой зарплаты в компаниях Process Maintenance Solutions и Jurong Technical & Construction, сообщает Channel NewsAsia.

Помощь работникам

Заместитель генерального секретаря Национального конгресса профсоюзов Сингапура Дезмонд Чу заявил, что 19 и 20 октября представители Центра трудовых мигрантов и группы Assurance, Care and Engagement при Министерстве трудовых ресурсов встретились с 230 работниками, чтобы выяснить их потребности.

По его словам, Центр трудовых мигрантов и министерство совместно оказывают помощь, в частности предоставляют ежедневное питание почти 90 людям. Работникам также предлагают помощь в поиске подходящей работы, оформлении требований о выплате зарплаты, в том числе за сверхурочную работу, а также финансовую поддержку при необходимости.

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Последствия невыплаты

Чу отметил, что почти все пострадавшие работники являются единственными кормильцами в своих семьях, а невыплата зарплат сказалась и на их близких дома. «День выплаты прошел, но зарплаты не было. Затем прошел еще один день выплаты», — написал он в социальных сетях.

Представитель профсоюза призвал тех, кто знает трудовых мигрантов с проблемами в оплате труда, посоветовать им обратиться на круглосуточную горячую линию Центра трудовых мигрантов. Channel NewsAsia обратилось в Министерство трудовых ресурсов за дополнительной информацией.

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