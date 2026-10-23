Channel NewsAsia：新加坡移工最长两个月未获工资

在新加坡，近240名移工最长两个月未获得工资。据亚洲新闻台报道，Process Maintenance Solutions和Jurong Technical & Construction两家公司员工面临被指称的工资支付问题。

对工人的援助

新加坡全国职工总会副秘书长德斯蒙德·朱表示，10月19日和20日，移工中心以及人力部属下Assurance, Care and Engagement小组的代表与230名工人会面，以了解他们的需求。

他说，移工中心和人力部正共同提供援助，包括向近90人提供每日餐食。工人还获得协助寻找合适工作、提出工资申索（包括加班工资申索），并在有需要时获得财政支持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

欠薪的后果

朱指出，几乎所有受影响的工人都是家中唯一的经济支柱，欠薪也影响了他们在家乡的亲人。“发薪日到了，但没有工资。随后又一个发薪日过去了，”他在社交媒体上写道。

这名工会代表呼吁，认识有薪酬问题的移工的人士建议他们联系移工中心的24小时热线。亚洲新闻台已向人力部询问更多信息。

关注我们在