Как сообщает Dawn, 23 октября в Стамбуле, Турция, состоялась первая совместная встреча министров иностранных дел группы R4 — Пакистана, Египта, Саудовской Аравии и Турции — с коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании. Стороны обсудили ситуацию в регионе Персидского залива, в частности на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Участники обменялись оценками региональных событий и их социальных и экономических последствий, а также подчеркнули необходимость дипломатического взаимодействия для решения вопросов мира, безопасности и стабильности. Все министры согласились поддерживать контакты в этом формате.

Встреча R4

Отдельно состоялось шестое заседание министров иностранных дел R4. В нем приняли участие вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, глава МИД Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

По данным МИД Пакистана, они рассмотрели события в регионе после предыдущей встречи в Нью-Йорке в сентябре. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, связанным с ней конфликтам и вызовам безопасности. Участники выразили солидарность с Саудовской Аравией и подтвердили поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

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Министры также осудили атаки йеменских хуситов на Саудовскую Аравию и подчеркнули необходимость уважать суверенитет государств. Они обсудили усиление региональной координации и дипломатические шаги для достижения прочного мира, безопасности и стабильности.

Двусторонние переговоры

На полях встречи Исхак Дар провел переговоры с Хаканом Фиданом, Бадром Абдельатти и министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. С турецким коллегой он обсудил двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и в Палестине. Оба министра выразили обеспокоенность угрозами региональной стабильности и выступили за диалог, дипломатию и скоординированные действия.

Во время разговора с Абдельатти стороны обсудили события в Палестине и на Ближнем Востоке, а также договорились активизировать сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, фармацевтике, возобновляемой энергетике, обороне и межчеловеческих контактах. На встрече с Вадефулем Дар приветствовал взаимодействие Германии, Франции, Италии и Великобритании с форматом R4.

Безопасность морских путей

Офис британского министра иностранных дел Эда Милибенда сообщил, что переговоры должны были быть сосредоточены на Ормузском проливе и ситуации в Саудовской Аравии. Французский МИД назвал встречу первой в таком формате на фоне нестабильности и неопределенности в регионе. Турецкий дипломатический источник сообщил Reuters, что инициатором переговоров была Турция, а среди тем были риски для судоходства и региональной безопасности.

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