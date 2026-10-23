Jak informuje Dawn, 23 października w Stambule w Turcji odbyło się pierwsze wspólne spotkanie ministrów spraw zagranicznych grupy R4 — Pakistanu, Egiptu, Arabii Saudyjskiej i Turcji — z ich odpowiednikami z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Strony omówiły sytuację w regionie Zatoki Perskiej, w szczególności na tle wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Uczestnicy wymienili się ocenami wydarzeń regionalnych oraz ich skutków społecznych i gospodarczych, a także podkreślili potrzebę zaangażowania dyplomatycznego w rozwiązywanie kwestii pokoju, bezpieczeństwa i stabilności. Wszyscy ministrowie zgodzili się utrzymywać kontakty w tym formacie.

Spotkanie R4

Osobno odbyło się szóste spotkanie ministrów spraw zagranicznych R4. Uczestniczyli w nim wicepremier i minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar, szef tureckiego MSZ Hakan Fidan, minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty oraz minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej książę Faisal bin Farhan Al Saud.

Według pakistańskiego MSZ omówili oni wydarzenia w regionie od poprzedniego spotkania w Nowym Jorku we wrześniu. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji na Bliskim Wschodzie, związanym z nią konfliktom oraz wyzwaniom dla bezpieczeństwa. Uczestnicy wyrazili solidarność z Arabią Saudyjską i potwierdzili poparcie dla jej suwerenności i integralności terytorialnej.

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Ministrowie potępili również ataki jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską i podkreślili potrzebę poszanowania suwerenności państw. Omówili wzmocnienie koordynacji regionalnej oraz kroki dyplomatyczne na rzecz trwałego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności.

Rozmowy dwustronne

Na marginesie spotkania Ishaq Dar przeprowadził rozmowy z Hakanem Fidanem, Badrem Abdelattym i ministrem spraw zagranicznych Niemiec Johannem Wadephulem. Z tureckim kolegą omówił stosunki dwustronne, sytuację na Bliskim Wschodzie i w Palestynie. Obaj ministrowie wyrazili zaniepokojenie zagrożeniami dla stabilności regionalnej i opowiedzieli się za dialogiem, dyplomacją oraz skoordynowanymi działaniami.

Podczas rozmowy z Abdelattym strony omówiły wydarzenia w Palestynie i na Bliskim Wschodzie, a także uzgodniły intensyfikację współpracy w handlu, rolnictwie, farmaceutyce, energii odnawialnej, obronności i kontaktach międzyludzkich. Na spotkaniu z Wadephulem Dar z zadowoleniem przyjął współpracę Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii z formatem R4.

Bezpieczeństwo szlaków morskich

Biuro brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Eda Milibanda poinformowało, że rozmowy miały koncentrować się na Cieśninie Ormuz i sytuacji w Arabii Saudyjskiej. Francuskie MSZ określiło spotkanie jako pierwsze w takim formacie w obliczu niestabilności i niepewności w regionie. Tureckie źródło dyplomatyczne powiedziało Reutersowi, że inicjatorem rozmów była Turcja, a wśród tematów znalazły się zagrożenia dla żeglugi i bezpieczeństwa regionalnego.

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