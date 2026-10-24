W bazie lotniczej Fernando na południe od Manili na Filipinach dwa samoloty wojskowe zderzyły się w powietrzu podczas ćwiczeń. W wyniku katastrofy zginęło czterech pilotów — podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na Siły Powietrzne Filipin.

Katastrofa podczas ćwiczeń

Do incydentu doszło w piątek po południu. W zderzeniu uczestniczyły dwa jednosilnikowe samoloty śmigłowe SF-260, które spadły na terenie bazy lotniczej.

Rzecznik Sił Powietrznych Filipin, pułkownik Elvin Capinguian, oświadczył, że w wyniku katastrofy nie ma innych poszkodowanych.

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Badanie przyczyn

Siły Powietrzne rozpoczęły dochodzenie, aby ustalić przyczynę katastrofy. Jako środek ostrożności tymczasowo zawieszono eksploatację wszystkich samolotów SF-260.

W maju dwóch pilotów wojskowych zginęło, gdy kolejny SF-260 rozbił się podczas lotu treningowego w prowincji Benguet na północy Filipin.

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