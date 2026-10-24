Władze pakistańskiej prowincji Sindh zwróciły się do Wywiadu Międzyresortowego (ISI), Biura Wywiadu, Narodowej Agencji Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości oraz Sindh Rangers z prośbą o wyznaczenie przedstawicieli do wspólnego zespołu śledczego w sprawie zabójstwa 25-letniego biznesmena Mira Razy Alego. Poinformował o tym Dawn.

Ali zaginął 28 lipca po tym, jak opuścił swój dom w rejonie PECHS. Następnego dnia jego ciało z raną postrzałową znaleziono w zaroślach w rejonie Gulistan-i-Jauhar.

Kandydatury należy zgłosić w ciągu siedmiu dni

Pisma z datą 23 października Departament Spraw Wewnętrznych Sindhu wysłał do czterech struktur. Każdą z nich poproszono o wyznaczenie w ciągu siedmiu dni starszego oficera w randze nie niższej niż BS-18, aby wspólny zespół śledczy mógł rozpocząć pracę.

Jednoosobowa komisja pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego Sindhu Omara Siala w 62-stronicowym raporcie przekazanym rządowi 15 października zaleciła utworzenie takiej grupy. Zgodnie z rekomendacją komisji ma nią kierować zastępca generalnego inspektora policji Okręgu Zachodniego Irfan Baloch.

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Zaproponowano, aby w skład grupy weszli przedstawiciele ISI, Biura Wywiadu, Sindh Rangers oraz Narodowej Agencji Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości. Tę ostatnią instytucję osobno poproszono o specjalistę w dziedzinie informatyki śledczej, ponieważ śledztwo obejmuje analizę telefonów komórkowych, Apple Watch, iCloud, mediów społecznościowych oraz zapisów platformy kryptowalutowej Binance.

Rekomendacje dotyczące policjantów i eksperta medycznego

Rząd prowincji zwrócił się również do generalnego inspektora policji Sindhu o podjęcie działań wobec policjantów, w odniesieniu do których komisja zgłosiła zastrzeżenia dotyczące zaniedbań. W raporcie wskazano, że śledztwo nie wypełniło podstawowego obowiązku ustalenia prawdy, a możliwości ukrycia okoliczności na początkowym etapie nie można ostatecznie wykluczyć.

Komisja wskazała na „przestępcze zaniedbanie” komendanta posterunku policji Ferozabad Adila Afzala oraz pierwszego śledczego w sprawie, podinspektora Shabbira Leghariego. Wobec Leghariego zaleciła wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i zawieszenie.

Zgodnie z decyzją podkomitetu rządu Sindhu ekspert medycyny sądowej Osama Sheikh ma zostać zawieszony i pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Komisja zaznaczyła, że ustalenia jego pierwszego badania sądowo-medycznego okazały się później nieprawidłowe po ponownej sekcji zwłok. Osobny komitet sprawdzi także działania policjantów wymienionych w raporcie, w tym rolę inspektora Ghausa w spaleniu miejsca zbrodni.

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