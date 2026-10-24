Власти пакистанской провинции Синд обратились к Межведомственной разведке (ISI), Разведывательному бюро, Национальному агентству расследований киберпреступлений и рейнджерам Синда с просьбой определить представителей для совместной следственной группы по делу об убийстве 25-летнего бизнесмена Мира Разы Али. Об этом сообщает Dawn.

Али пропал 28 июля после того, как покинул свой дом в районе PECHS. На следующий день его тело с огнестрельным ранением нашли в кустарнике в районе Гулистан-и-Джаугар.

Кандидатуры должны представить в течение семи дней

Письма, датированные 23 октября, Департамент внутренних дел Синда направил в четыре структуры. Каждую из них попросили в течение семи дней выдвинуть старшего офицера в звании не ниже BS-18, чтобы совместная следственная группа могла начать работу.

Единоличная комиссия во главе с судьей Высокого суда Синда Омаром Сиалом в 62-страничном отчете, представленном правительству 15 октября, рекомендовала создать такую группу. По рекомендации комиссии ее должен возглавить заместитель генерального инспектора полиции Западного округа Ирфан Балоч.

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В состав группы предложили включить представителей ISI, Разведывательного бюро, рейнджеров Синда и Национального агентства расследований киберпреступлений. У последнего ведомства отдельно запросили специалиста по цифровой криминалистике, поскольку расследование предусматривает анализ мобильных телефонов, Apple Watch, iCloud, социальных сетей и записей криптовалютной платформы Binance.

Рекомендации в отношении полицейских и медика

Правительство провинции также обратилось к генеральному инспектору полиции Синда с просьбой принять меры в отношении полицейских, по поводу которых комиссия высказала замечания о халатности. В отчете указано, что расследование не выполнило основную обязанность установить истину, а возможность сокрытия обстоятельств на начальном этапе окончательно исключить нельзя.

Комиссия указала на «преступную халатность» начальника полицейского участка Ферозабад Адиля Афзала и первого следователя по делу, субинспектора Шаббира Легари. В отношении Легари она рекомендовала дисциплинарное производство и отстранение.

Согласно решению подкомитета правительства Синда, судебно-медицинский эксперт Осама Шейх должен быть отстранен и привлечен к дисциплинарной ответственности. Комиссия отметила, что выводы его первоначальной судебно-медицинской экспертизы позднее оказались ошибочными после повторного вскрытия. Отдельный комитет также проверит действия полицейских, упомянутых в отчете, в том числе роль инспектора Гауса в сожжении места преступления.

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