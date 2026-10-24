巴基斯坦信德省政府请求三军情报局（ISI）、情报局、国家网络犯罪调查局和信德省游骑兵部队提名代表，组成联合调查组，调查25岁商人米尔·拉扎·阿里遇害案。Dawn报道称。

阿里于7月28日离开位于PECHS地区的住所后失踪。次日，他的遗体在古利斯坦-贾乌哈尔地区的灌木丛中被发现，身上有枪伤。

候选人须在七天内提交

信德省内政部门于10月23日向这四个机构发出信函。每个机构均被要求在七天内提名一名级别不低于BS-18的高级官员，以便联合调查组能够开始工作。

由信德高等法院法官奥马尔·西亚尔领导的单人委员会在10月15日向政府提交的一份62页报告中，建议成立该调查组。根据委员会的建议，该组将由西区警察副总监伊尔凡·巴洛奇领导。

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该小组拟纳入ISI、情报局、信德省游骑兵部队和国家网络犯罪调查局的代表。由于调查涉及分析手机、Apple Watch、iCloud、社交媒体以及加密货币平台币安的记录，后一个机构还被单独要求提供一名数字取证专家。

关于警察人员和法医专家的建议

省政府还请求信德省警察总监对委员会提出失职意见的警察人员采取措施。报告指出，调查未能履行查明真相的基本职责，且无法最终排除在初期阶段隐瞒情况的可能性。

委员会指出，费罗扎巴德警察局局长阿迪尔·阿夫扎尔以及本案首位调查人员、副督察沙比尔·莱加里存在“犯罪性失职”。对于莱加里，委员会建议启动纪律程序并予以停职。

根据信德省政府一个小组委员会的决定，法医专家奥萨马·谢赫将被停职并被追究纪律责任。委员会指出，在进行第二次尸检后，他最初法医鉴定的结论被发现是错误的。另一个委员会还将审查报告中提及的警察人员的行为，包括督察高斯在焚烧犯罪现场中的作用。

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