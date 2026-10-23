R4与欧洲国家外长首次在伊斯坦布尔会晤——Dawn

据Dawn报道，10月23日，R4集团——巴基斯坦、埃及、沙特阿拉伯和土耳其——的外交部长与来自法国、德国、意大利和英国的外长在土耳其伊斯坦布尔举行首次联合会议。各方讨论了波斯湾地区局势，尤其是在美国和以色列对伊朗发动战争的背景下。

与会者就地区事态及其社会和经济后果交换了评估，并强调需要通过外交互动解决和平、安全与稳定问题。所有外长同意在这一框架下保持联系。

R4会议

此外，R4外长第六次会议单独举行。巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔、土耳其外交部长哈坎·菲丹、埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提以及沙特阿拉伯外交部长费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特亲王参加了会议。

根据巴基斯坦外交部的数据，他们审议了自9月在纽约举行上一次会议以来该地区的事态发展。各方特别关注中东局势、与之相关的冲突和安全挑战。与会者表达了对沙特阿拉伯的声援，并重申支持其主权和领土完整。

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部长们还谴责也门胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击，并强调必须尊重各国主权。他们讨论了加强地区协调，以及为实现持久和平、安全与稳定所采取的外交步骤。

双边会谈

在会议期间，伊沙克·达尔与哈坎·菲丹、巴德尔·阿卜杜勒阿提以及德国外交部长约翰·瓦德富尔举行会谈。达尔与土耳其外长讨论了双边关系、中东局势和巴勒斯坦局势。两位部长对地区稳定面临的威胁表示关切，并主张通过对话、外交和协调行动应对。

在与阿卜杜勒阿提交谈时，双方讨论了巴勒斯坦和中东局势，并同意加强在贸易、农业、制药、可再生能源、国防和人文交流领域的合作。在与瓦德富尔会晤时，达尔欢迎德国、法国、意大利和英国与R4机制开展互动。

海上航线安全

英国外交大臣埃德·米利班德的办公室表示，会谈原本将聚焦霍尔木兹海峡和沙特阿拉伯局势。法国外交部称，在该地区不稳定和不确定性的背景下，此次会议是首次以这一形式举行。土耳其一名外交消息人士告诉路透社，会谈由土耳其发起，议题包括航运风险和地区安全。

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