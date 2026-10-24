В долине Нилум в Пакистане погибли четверо детей после того, как микроавтобус, перевозивший пассажиров в медресе, сорвался в ущелье. Еще несколько человек получили травмы, сообщает Dawn.

Авария на горной дороге

По словам окружного чиновника по управлению чрезвычайными ситуациями Ахтара Аюба, транспортное средство ехало из Нагдара по дороге через объездную трассу Керан. Авария произошла около 8:30 возле поворота Горрей Накка Морр в Нагдаре — менее чем в полукилометре от начала поездки.

Микроавтобус сорвался с дороги более чем на 500 метров в каменистое ущелье. Трое детей погибли на месте, еще один ребенок позднее умер в окружной больнице в Атмукаме. Пострадавших из-за тяжелого состояния доставили на лечение в Музаффарабад.

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Реакция чиновника

Спикер Законодательного собрания Чоудри Тарик Фарук выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он также призвал водителей быть особенно осторожными на горных дорогах.

В апреле в районе Майдан-Намбатаи пассажирский микроавтобус также упал в глубокое ущелье: тогда погибли три человека, еще 10 получили ранения. В мае в результате падения пассажирского джипа в каменистое русло погибли четыре человека, среди которых были две женщины.

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