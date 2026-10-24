W pakistańskiej Dolinie Neelum zginęło czworo dzieci po tym, jak minibus wiozący pasażerów do medresy spadł do wąwozu. Kilka innych osób odniosło obrażenia, informuje Dawn.

Wypadek na górskiej drodze

Według okręgowego urzędnika ds. zarządzania kryzysowego Akhtara Ayuba pojazd jechał z Nagdaru drogą przez obwodnicę Keran. Do wypadku doszło około godziny 8:30 w pobliżu zakrętu Gorrey Nakka Morr w Nagdarze, mniej niż pół kilometra od początku podróży.

Minibus spadł z drogi ponad 500 metrów w skalisty wąwóz. Troje dzieci zginęło na miejscu, a kolejne dziecko zmarło później w szpitalu okręgowym w Athmuqam. Ze względu na ciężki stan poszkodowani zostali przewiezieni na leczenie do Muzaffarabadu.

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Reakcja urzędnika

Przewodniczący Zgromadzenia Ustawodawczego Chaudhry Tariq Farooq złożył kondolencje rodzinom ofiar i życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Wezwał również kierowców do zachowania szczególnej ostrożności na górskich drogach.

W kwietniu w rejonie Maidan-Nambatai autobus pasażerski również spadł do głębokiego wąwozu: zginęły wtedy trzy osoby, a kolejnych 10 zostało rannych. W maju w wyniku upadku pasażerskiego jeepa do skalistego koryta rzeki zginęły cztery osoby, w tym dwie kobiety.

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