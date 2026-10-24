У Пакистані мікроавтобус упав в ущелину, загинули четверо дітей — Dawn

У долині Нілум у Пакистані четверо дітей загинули після того, як мікроавтобус, що віз пасажирів до медресе, зірвався в ущелину. Ще кілька людей зазнали травм, повідомляє Dawn.

Аварія на гірській дорозі

За словами окружного посадовця з питань управління надзвичайними ситуаціями Ахтара Аюба, транспортний засіб їхав із Нагдара дорогою через об’їзну трасу Керан. Аварія сталася приблизно о 8:30 поблизу повороту Ґоррей Накка Морр у Нагдарі — менш ніж за пів кілометра від початку поїздки.

Мікроавтобус зірвався з дороги більш ніж на 500 метрів у кам’янисту ущелину. Троє дітей загинули на місці, ще одна дитина згодом померла в окружній лікарні в Атмукамі. Постраждалих через тяжкий стан доправили на лікування до Музаффарабада.

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Реакція посадовця

Спікер Законодавчих зборів Чоудрі Тарік Фарук висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання постраждалим. Він також закликав водіїв бути особливо обережними на гірських дорогах.

У квітні в районі Майдан-Намбатаї пасажирський мікроавтобус також упав у глибоку ущелину: тоді загинули троє людей, ще 10 дістали поранення. У травні внаслідок падіння пасажирського джипа в кам’янисте русло загинули четверо людей, серед яких були дві жінки.

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