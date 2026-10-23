США прекратили финансирование Американского университета Афганистана (AUAF), который остается одним из немногих доступных для афганских женщин путей получить высшее образование. Кампус учреждения в Кабуле находится под контролем «Талибана», однако университет продолжал обучение через онлайн-программу. Студенты опасаются, что без финансирования работа AUAF может прекратиться, сообщает Deutsche Welle.

Онлайн-обучение для женщин

В университете обучаются около 1 000 студентов, примерно три четверти из них — женщины. Одна из студенток, которую DW в целях безопасности называет Лайлой, изучает политологию и международные исследования. После возвращения «Талибана» к власти в августе 2021 года она училась в другом университете Кабула, но не смогла завершить семестр из-за объявленного в декабре 2022 года запрета женщинам посещать университеты.

Позднее Лайла получила стипендию AUAF и начала обучение заново. По ее словам, она скрывает свое онлайн-образование от большинства людей вне семьи. Ее одногруппники используют псевдонимы и не включают камеры во время дистанционных лекций из соображений безопасности. Студентка также рассказала, что боится проверок телефона представителями «Талибана» и возможного задержания из-за переписки с университетом.

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Причины прекращения поддержки

Государственный департамент США объяснил решение историей неоднократного отсутствия подотчетности университета в отношении миллионов долларов американских налогоплательщиков. В 2016 году американские инспекторы начали проверку финансов AUAF, а к 2018 году заявили, что из-за слабого бухгалтерского учета не могли точно установить, как учреждение расходовало американскую помощь.

Бывший директор миссии USAID в Афганистане Патрик Файн не согласился с объяснением Госдепартамента. Он признал, что предыдущие аудиты выявили трудности университета с выполнением многочисленных правил USAID, однако заявил, что значительного мошенничества они не установили. Согласно американскому отчету, по состоянию на 2018 год США покрывали почти 90% расходов AUAF. Госдепартамент отметил, что университет может искать других доноров и партнеров, однако отказ в гранте на 25 млн долларов поставил его будущее под сомнение.

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