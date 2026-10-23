Stany Zjednoczone wstrzymały finansowanie Amerykańskiego Uniwersytetu Afganistanu (AUAF), który pozostaje jedną z niewielu dostępnych afgańskim kobietom dróg do zdobycia wyższego wykształcenia. Kampus uczelni w Kabulu znajduje się pod kontrolą talibów, jednak uniwersytet kontynuował nauczanie za pośrednictwem programu online. Studenci obawiają się, że bez finansowania AUAF może zaprzestać działalności, informuje Deutsche Welle.

Nauczanie online dla kobiet

Na uniwersytecie studiuje około 1 000 osób, z czego około trzy czwarte stanowią kobiety. Jedna ze studentek, którą DW ze względów bezpieczeństwa nazywa Lailą, studiuje nauki polityczne i studia międzynarodowe. Po powrocie talibów do władzy w sierpniu 2021 roku studiowała na innym uniwersytecie w Kabulu, lecz nie mogła ukończyć semestru z powodu ogłoszonego w grudniu 2022 roku zakazu uczęszczania kobiet na uniwersytety.

Później Laila otrzymała stypendium AUAF i rozpoczęła studia od nowa. Jak powiedziała, ukrywa swoją edukację online przed większością osób spoza rodziny. Jej koledzy i koleżanki z grupy używają pseudonimów i nie włączają kamer podczas zdalnych wykładów ze względów bezpieczeństwa. Studentka opowiedziała również, że obawia się kontroli telefonu przez przedstawicieli talibów oraz możliwego zatrzymania z powodu korespondencji z uniwersytetem.

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Przyczyny zakończenia wsparcia

Departament Stanu USA wyjaśnił tę decyzję historią powtarzającego się braku rozliczalności uniwersytetu w sprawie milionów dolarów amerykańskich podatników. W 2016 roku amerykańscy inspektorzy rozpoczęli kontrolę finansów AUAF, a do 2018 roku stwierdzili, że z powodu słabej księgowości nie mogli dokładnie ustalić, jak uczelnia wydawała amerykańską pomoc.

Były dyrektor misji USAID w Afganistanie Patrick Fine nie zgodził się z wyjaśnieniem Departamentu Stanu. Przyznał, że wcześniejsze audyty wykazały trudności uniwersytetu w spełnianiu licznych zasad USAID, jednak stwierdził, że nie ustaliły one znaczącego oszustwa. Według amerykańskiego raportu, w 2018 roku Stany Zjednoczone pokrywały niemal 90% wydatków AUAF. Departament Stanu zaznaczył, że uniwersytet może szukać innych darczyńców i partnerów, jednak odrzucenie grantu w wysokości 25 mln dolarów postawiło jego przyszłość pod znakiem zapytania.

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