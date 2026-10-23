美国停止资助阿富汗美国大学（AUAF）——德国之声

美国已停止资助阿富汗美国大学（AUAF）。该校仍是阿富汗女性获得高等教育的少数可行途径之一。该校位于喀布尔的校园处于“塔利班”控制之下，但大学此前仍通过在线计划继续教学。学生担心，如果没有资金支持，AUAF可能会停止运营，德国之声报道。

面向女性的在线教育

该大学约有1,000名学生，其中约四分之三为女性。德国之声出于安全原因将其中一名学生称为莱拉，她学习政治学和国际研究。“塔利班”于2021年8月重新掌权后，她曾在喀布尔另一所大学学习，但由于2022年12月宣布禁止女性进入大学，她未能完成该学期。

随后，莱拉获得了AUAF奖学金，并重新开始学习。她表示，除家人外，她向大多数人隐瞒自己接受在线教育的情况。出于安全考虑，她的同学使用化名，并在远程讲座期间不打开摄像头。这名学生还说，她担心“塔利班”人员检查手机，以及因与大学通信而可能被拘留。

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停止支持的原因

美国国务院解释称，这一决定是由于该大学长期多次未能就数百万美元美国纳税人的资金承担责任。2016年，美国检查人员开始审查AUAF的财务状况；到2018年，他们表示，由于会计记录薄弱，无法准确确定该校如何使用美国援助。

美国国际开发署驻阿富汗任务前主任帕特里克·法恩不同意国务院的解释。他承认，先前的审计发现该大学在遵守美国国际开发署众多规定方面存在困难，但表示审计并未认定存在重大欺诈。根据一份美国报告，截至2018年，美国承担了AUAF近90%的开支。国务院表示，该大学可以寻找其他捐助者和合作伙伴，但被拒绝一笔2,500万美元的拨款已使其未来充满不确定性。

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