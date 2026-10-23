Военнослужащие батальона 595 Армии обороны Израиля заявили, что продолжают разведывательные миссии на юге Сирии, используя непосредственное наблюдение и беспилотники. Как сообщает Jerusalem Post, женщины составляют более половины личного состава этого подразделения.

Наблюдение и беспилотники

Военнослужащая, обозначенная как N., рассказала, что задача ее подразделения заключается в сборе данных о возможных угрозах и обеспечении безопасности на этом участке. По ее словам, подразделение действует совместно с другими силами и штабными структурами, а продолжительность отдельных выходов зависит от ситуации — от нескольких часов до более чем недели.

N. также сообщила, что во время войны Израиля с Ираном в июне 2025 года ее подразделение дольше находилось в поле из-за повышенной нестабильности. В одном из описанных эпизодов военные в течение нескольких дней собирали сведения о нескольких людях, отслеживая их перемещения, контакты и время встреч, после чего была проведена операция.

Другая военнослужащая, R., сказала, что выбор между визуальным наблюдением и применением дронов зависит от конкретной миссии и расположения цели. По ее словам, подразделение старается приблизиться к цели настолько, насколько это возможно без риска для военных.

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Заявления о росте напряженности

Командир роты, обозначенный как капитан O., заявил, что попытки создать в Сирии инфраструктуру группировок, которые Израиль считает враждебными, продолжаются. По его словам, у военных ежедневно много задач, и он не заметил однозначного сокращения их количества.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что 9 октября убил Юсефа Али аль-Хасана, которого израильская армия назвала связанным с Ираном сирийским боевиком. По версии ЦАХАЛ, мужчина был причастен к атакам против израильских сил, в том числе с применением дронов и ракетных обстрелов с юга Сирии.

Израильские военные также сообщали о двух инцидентах 4 и 5 октября. В одном случае резервист застрелил мужчину, которого заподозрили в попытке проникновения на позицию ЦАХАЛ, а в другом военные ранили одного из двух человек на мотоцикле и задержали обоих. ЦАХАЛ отмечал, что погибший в первом случае был безоружен, а инцидент проверяется.

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