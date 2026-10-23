Żołnierki batalionu 595 Izraelskich Sił Obronnych oświadczyły, że kontynuują misje rozpoznawcze w południowej Syrii, wykorzystując bezpośrednią obserwację i drony. Jak informuje Jerusalem Post, kobiety stanowią ponad połowę personelu tej jednostki.

Obserwacja i drony

Żołnierka oznaczona jako N. powiedziała, że zadaniem jej jednostki jest zbieranie danych o potencjalnych zagrożeniach i zapewnianie bezpieczeństwa na tym obszarze. Według niej jednostka działa wspólnie z innymi siłami i strukturami sztabowymi, a czas trwania poszczególnych wyjść zależy od sytuacji — od kilku godzin do ponad tygodnia.

N. poinformowała również, że podczas wojny Izraela z Iranem w czerwcu 2025 roku jej jednostka przebywała w terenie dłużej z powodu zwiększonej niestabilności. W jednym z opisanych epizodów wojskowi przez kilka dni zbierali informacje o kilku osobach, śledząc ich przemieszczanie się, kontakty i godziny spotkań, po czym przeprowadzono operację.

Inna żołnierka, R., powiedziała, że wybór między obserwacją wizualną a użyciem dronów zależy od konkretnej misji i położenia celu. Według niej jednostka stara się zbliżyć do celu na tyle, na ile to możliwe bez ryzyka dla wojskowych.

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Oświadczenia o rosnącym napięciu

Dowódca kompanii, oznaczony jako kapitan O., oświadczył, że trwają próby tworzenia w Syrii infrastruktury ugrupowań, które Izrael uważa za wrogie. Według niego wojsko ma każdego dnia wiele zadań i nie zauważył jednoznacznego zmniejszenia ich liczby.

Wcześniej IDF informowały, że 9 października zabiły Jusufa Alego al-Hasana, którego izraelska armia określiła jako powiązanego z Iranem syryjskiego bojownika. Według wersji IDF mężczyzna był zaangażowany w ataki przeciwko izraelskim siłom, w tym z użyciem dronów i ostrzału rakietowego z południowej Syrii.

Izraelskie wojsko informowało również o dwóch incydentach 4 i 5 października. W jednym przypadku rezerwista zastrzelił mężczyznę podejrzewanego o próbę wtargnięcia na pozycję IDF, a w drugim wojskowi ranili jedną z dwóch osób na motocyklu i zatrzymali obie. IDF zaznaczyły, że zabity w pierwszym przypadku był nieuzbrojony, a incydent jest sprawdzany.

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