Розвідниці ЦАХАЛ заявили про операції у південній Сирії — Jerusalem Post

Військовослужбовиці батальйону 595 Армії оборони Ізраїлю заявили, що продовжують розвідувальні місії у південній Сирії, використовуючи безпосереднє спостереження та безпілотники. Як повідомляє Jerusalem Post, жінки становлять понад половину особового складу цього підрозділу.

Спостереження та безпілотники

Військовослужбовиця, позначена як N., розповіла, що завдання її підрозділу полягає у зборі даних про можливі загрози та забезпеченні безпеки на цій ділянці. За її словами, підрозділ діє спільно з іншими силами та штабними структурами, а тривалість окремих виходів залежить від ситуації — від кількох годин до понад тижня.

N. також повідомила, що під час війни Ізраїлю з Іраном у червні 2025 року її підрозділ довше перебував у полі через підвищену нестабільність. В одному з описаних епізодів військові протягом кількох днів збирали відомості про кількох осіб, відстежуючи їхні пересування, контакти та час зустрічей, після чого була проведена операція.

Інша військовослужбовиця, R., сказала, що вибір між візуальним спостереженням і застосуванням дронів залежить від конкретної місії та розташування цілі. За її словами, підрозділ намагається наблизитися до цілі настільки, наскільки це можливо без ризику для військових.

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Заяви про зростання напруженості

Командир роти, позначений як капітан O., заявив, що спроби створити в Сирії інфраструктуру угруповань, які Ізраїль вважає ворожими, тривають. За його словами, військові щодня мають багато завдань, і він не помітив однозначного скорочення їхньої кількості.

Раніше ЦАХАЛ повідомляв, що 9 жовтня вбив Юсефа Алі аль-Хасана, якого ізраїльська армія назвала пов’язаним з Іраном сирійським бойовиком. За версією ЦАХАЛ, чоловік був причетний до атак проти ізраїльських сил, зокрема із застосуванням дронів і ракетних обстрілів із півдня Сирії.

Ізраїльські військові також повідомляли про два інциденти 4 і 5 жовтня. В одному випадку резервіст застрелив чоловіка, якого запідозрили у спробі проникнення на позицію ЦАХАЛ, а в іншому військові поранили одного з двох людей на мотоциклі та затримали обох. ЦАХАЛ зазначав, що загиблий у першому випадку був беззбройним, а інцидент перевіряють.

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