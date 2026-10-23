《耶路撒冷邮报》：以军女侦察兵称在叙利亚南部执行行动

以色列国防军第595营女军人表示，她们继续在叙利亚南部执行侦察任务，使用直接观察和无人机。据《耶路撒冷邮报》报道，女性占该部队人员的一半以上。

观察与无人机

一名代号为N.的女军人说，她所在部队的任务是收集有关潜在威胁的数据，并确保该地区的安全。她表示，该部队与其他部队和参谋机构联合行动，而每次外出任务的持续时间取决于具体情况——从数小时到一周以上不等。

N.还表示，在2025年6月以色列与伊朗的战争期间，由于局势更加不稳定，她所在部队在野外停留的时间更长。在所描述的一起事件中，军方连续数日收集有关数人的情报，追踪他们的行动、联络以及会面时间，随后展开了行动。

另一名女军人R.说，在目视观察与使用无人机之间作出选择，取决于具体任务和目标的位置。她表示，该部队会在不使军人面临风险的前提下，尽可能接近目标。

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关于紧张局势升级的说法

一名代号为O.上尉的连长表示，在叙利亚为以色列认为具有敌意的组织建立基础设施的企图仍在持续。他说，军方每天都有许多任务，而他没有注意到任务数量出现明确减少。

此前，以色列国防军称，其于10月9日击毙优素福·阿里·哈桑，后者被以色列军方称为与伊朗有关联的叙利亚武装分子。以色列国防军称，该男子参与了针对以色列部队的袭击，包括使用无人机以及从叙利亚南部发动火箭弹袭击。

以色列军方还通报了10月4日和5日发生的两起事件。其中一起中，一名预备役军人射杀了一名被怀疑试图潜入以色列国防军阵地的男子；另一起中，军方打伤了骑摩托车的两人中的一人，并拘留了两人。以色列国防军指出，第一起事件中被打死的男子没有携带武器，该事件正在核查。

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