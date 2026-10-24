10月23日，数百人在叙利亚举行抗议活动，反对以色列在该国南部实施的军事突袭。Asharq Al-Awsat报道称，援引法新社记者和国家媒体的消息，示威活动尤其在大马士革、霍姆斯和德拉市举行。

大马士革和德拉的集会

数百人在德拉参加抗议活动，部分参与者手持叙利亚国旗。一名抗议者泰西尔·哈里里对法新社表示，参与者希望向世界传递叙利亚团结一致反对以色列突袭以及反对任何损害国家安全企图的信息。

叙利亚国家电视台播放了其他集会的画面，参与者举着写有“我们都是莫阿兹”的标语。这些标语指的是一名残疾男子；叙利亚方面称，他前一天在德拉省的一次突袭中被以色列火力杀害。

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在大马士革联合国大楼附近，据报道被以色列军队拘留的一名叙利亚人的家属要求释放他。儿童举着写有“我想要爸爸”的标语。

双方声明与谈判

叙利亚指责以色列通过在南部反复实施突袭、搜查住宅、拘留数十名当地居民以及炮击，违反了1974年脱离接触协议。叙利亚国家媒体还报道称，以色列军队进入了库奈特拉省的部分地区，并封锁了数条道路。

以色列曾表示，打算在叙利亚南部所谓的安全区保留军队，并寻求建立范围更广的非军事化地区。叙利亚和以色列正就一项安全协议进行谈判，但据该媒体报道，以色列不信任叙利亚新当局。

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