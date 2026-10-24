23 октября в Сирии сотни людей вышли на акции протеста против израильских военных рейдов на юге страны. Демонстрации прошли, в частности, в Дамаске, Хомсе и городе Дараа, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на корреспондентов AFP и государственные СМИ.

Акции в Дамаске и Дараа

В Дараа на протест собрались сотни людей, часть участников держала сирийские флаги. Один из протестующих, Тайсир аль-Харири, заявил AFP, что участники стремились направить миру сигнал о единстве Сирии против израильских рейдов и любых попыток нанести ущерб национальной безопасности.

Сирийское государственное телевидение показало другие митинги, на которых участники несли плакаты с надписью «Мы все Моаз». Они относились к мужчине с инвалидностью, которого, по утверждению сирийской стороны, накануне убили израильским огнем во время рейда в провинции Дараа.

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Возле здания ООН в Дамаске семья сирийца, которого, согласно материалу, задержали израильские силы, требовала его освобождения. Дети держали плакаты с надписью «Я хочу своего папу».

Заявления сторон и переговоры

Сирия обвиняет Израиль в нарушении соглашения о разъединении сил 1974 года из-за неоднократных рейдов на юге, обысков домов, задержаний десятков местных жителей и обстрелов. Сирийские государственные СМИ также сообщили, что израильские силы продвинулись в часть провинции Кунейтра и перекрыли несколько дорог.

Израиль заявлял о намерении сохранить войска в так называемой зоне безопасности на юге Сирии и добиваться создания более широкой демилитаризованной территории. Сирия и Израиль ведут переговоры по соглашению о безопасности, однако Израиль, по данным издания, не доверяет новым сирийским властям.

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