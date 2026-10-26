В Израиле в реабилитационной деревне, которой занимается организация Perach Israel, оборудовали имитацию избирательного участка для подготовки жителей к голосованию на выборах в Кнессет 27 октября 2026 года. В деревне проживают более 200 взрослых людей с интеллектуальными нарушениями и нарушениями развития.

Имитация процедуры голосования

На тренировочном участке установили кабину для голосования, подготовили конверты и избирательные бюллетени. Жители могут ознакомиться с процедурой в привычной для себя обстановке до дня выборов.

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Сотрудники деревни объясняют им право голоса и помогают отработать последовательность действий: выбрать бюллетень и положить его в конверт так, как это будет происходить на официальном избирательном участке, сообщает Jerusalem Post.

Право на собственный выбор

Генеральный директор Perach Israel Моше Стайн отметил, что право выбирать является частью повседневной жизни деревни. По его словам, жителей учат самостоятельно принимать решения, в частности относительно цвета одежды или проведения свободного времени. Тренировки должны помочь тем из них, кто имеет право голоса, принять участие в выборах вместе с другими избирателями страны.

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