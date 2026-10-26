W Izraelu, w wiosce rehabilitacyjnej prowadzonej przez organizację Perach Israel, utworzono imitację lokalu wyborczego, aby przygotować mieszkańców do głosowania w wyborach do Knesetu 27 października 2026 roku. W wiosce mieszka ponad 200 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwoju.

Symulacja procedury głosowania

W treningowym lokalu ustawiono kabinę do głosowania oraz przygotowano koperty i karty wyborcze. Mieszkańcy mogą zapoznać się z procedurą w znanym sobie środowisku przed dniem wyborów.

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Pracownicy wioski wyjaśniają im prawo do głosowania i pomagają przećwiczyć kolejność działań: wybrać kartę wyborczą i włożyć ją do koperty, tak jak będzie to przebiegać w oficjalnym lokalu wyborczym, informuje „Jerusalem Post”.

Prawo do własnego wyboru

Dyrektor generalny Perach Israel Moshe Stein zaznaczył, że prawo do wyboru jest częścią codziennego życia wioski. Jak powiedział, mieszkańcy uczą się samodzielnie podejmować decyzje, między innymi dotyczące koloru ubrań czy spędzania wolnego czasu. Trening ma pomóc tym z nich, którzy mają prawo głosu, uczestniczyć w wyborach razem z innymi wyborcami w kraju.

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