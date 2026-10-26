Саудовская Аравия и Греция договорились усилить оборонное сотрудничество и координацию в сфере безопасности по итогам переговоров в Эр-Рияде. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман принял премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во дворце Аль-Ямама, сообщает Asharq Al-Awsat.

Оборона и кибербезопасность

В совместном заявлении стороны подтвердили намерение расширять взаимодействие в сфере обороны, что, по их оценке, будет способствовать региональному и глобальному миру и безопасности. Они также договорились укреплять координацию в борьбе с преступностью, экстремизмом, терроризмом и финансированием терроризма, а также обмениваться опытом и проводить обучение.

Отдельно Эр-Рияд и Афины подчеркнули важность сотрудничества в сфере кибербезопасности и обмена информацией для защиты ключевых интересов и национальной безопасности обеих стран.

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Торговля, энергетика и цифровые проекты

Стороны отметили рост двусторонней торговли с 2021 года: в 2025 году ее объем составил около 1,7 млрд долларов. Они планируют развивать инвестиции в инфраструктуру, строительство, энергетику, цифровую связь, логистику и технологии.

Также Саудовская Аравия и Греция подтвердили намерение завершить в запланированные сроки проект подводного кабеля East to Med Data Corridor, призванный усилить цифровую связь между Востоком и Западом. В сфере энергетики страны договорились ускорить сотрудничество по электрическому соединению Саудовской Аравии и Греции, а также изучать возможности экспорта чистого водорода в Грецию и другие государства ЕС.

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