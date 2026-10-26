Arabia Saudyjska i Grecja uzgodniły wzmocnienie współpracy obronnej i koordynacji w dziedzinie bezpieczeństwa po rozmowach w Rijadzie. Saudyjski książę koronny i premier Mohammed bin Salman przyjął premiera Grecji Kiriakosa Mitsotakisa w pałacu Al-Yamamah, podaje Asharq Al-Awsat.

Obrona i cyberbezpieczeństwo

We wspólnym oświadczeniu strony potwierdziły zamiar rozszerzania współpracy w dziedzinie obronności, co, w ich ocenie, przyczyni się do regionalnego i globalnego pokoju oraz bezpieczeństwa. Uzgodniły również wzmocnienie koordynacji w zwalczaniu przestępczości, ekstremizmu, terroryzmu i finansowania terroryzmu, a także wymianę doświadczeń i prowadzenie szkoleń.

Osobno Rijad i Ateny podkreśliły znaczenie współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wymiany informacji w celu ochrony kluczowych interesów i bezpieczeństwa narodowego obu państw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Handel, energetyka i projekty cyfrowe

Strony odnotowały wzrost handlu dwustronnego od 2021 roku: w 2025 roku jego wartość wyniosła około 1,7 mld dolarów. Planują rozwijać inwestycje w infrastrukturę, budownictwo, energetykę, łączność cyfrową, logistykę i technologie.

Arabia Saudyjska i Grecja potwierdziły również zamiar ukończenia zgodnie z harmonogramem projektu podmorskiego kabla East to Med Data Corridor, mającego wzmocnić cyfrową łączność między Wschodem a Zachodem. W sektorze energetycznym państwa uzgodniły przyspieszenie współpracy w sprawie połączenia elektroenergetycznego Arabii Saudyjskiej i Grecji, a także zbadanie możliwości eksportu czystego wodoru do Grecji i innych państw UE.

Czytaj nas na