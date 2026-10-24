德国前总理格哈德·施罗德出席了在中国雄安举行的全球治理论坛。《明镜周刊》援引德新社报道了这一消息。

据该刊报道，施罗德与中国外交部长王毅及其他贵宾一同在开幕式期间进入会场。这位德国前政府首脑坐在第一排，他的妻子金素妍·施罗德则坐在后面一排。施罗德没有在开幕式上发表演讲。

全球治理论坛

全球治理论坛与全球治理倡议有关，该倡议由中国国家主席习近平于一年前宣布。中国和俄罗斯联邦——侵略国——长期主张将世界秩序改革为多边世界秩序。

《明镜周刊》指出，该倡议表述模糊的目标包括扩大多边方式，以及在其支持者看来实现更公平的世界力量平衡。中国寻求影响世界秩序的形成，北京认为在这一秩序中存在主要由美国造成的不公平主导地位。

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习近平没有出席雄安的活动，而是通过王毅向论坛参与者转达了欢迎辞。这位中国部长表示，许多人将该倡议视为完善现行国际体系的一种方式。他还谈到单边行动政策的加强，但没有点名具体国家。

因与普京的关系受到批评

此次中国之行发生在有关施罗德可能访问莫斯科的报道之后。这次行程在德国社会民主党内引发批评，党内再次出现要求启动将这位前总理开除出党的程序的呼声。

施罗德于1998年至2005年领导德国政府。他与普京保持密切的私人关系，并曾与俄罗斯能源公司有关联。《明镜周刊》指出，在俄罗斯开始进攻乌克兰后，施罗德曾多次与普京会面。

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