Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер відвідав форум із питань глобального врядування в китайському місті Сюн'ань. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на агентство dpa.

За даними видання, Шредер разом із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї та іншими почесними гостями увійшов до зали під час церемонії відкриття. Колишній глава німецького уряду сидів у першому ряду, а його дружина Соєн Шредер-Кім — рядком позаду. На відкритті Шредер не виступав із промовою.

Форум про глобальне врядування

Глобальний форум із врядування пов'язаний із Global Governance Initiative, яку голова КНР Сі Цзіньпін оголосив роком раніше. Китай і Російська Федерація — держава-агресор — давно виступають за реформування світового устрою в напрямі багатостороннього світового порядку.

Як зазначає Der Spiegel, нечітко сформульовані цілі ініціативи передбачають, зокрема, розширення багатостороннього підходу та справедливіший, на думку її прихильників, баланс сил у світі. Китай прагне впливати на формування світового порядку, в якому Пекін вбачає несправедливе домінування передусім США.

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Сі Цзіньпін не був присутній у Сюн'ані та передав учасникам форуму вітальне послання через Ван Ї. Китайський міністр заявив, що багато хто розглядає ініціативу як спосіб удосконалити чинну міжнародну систему. Він також говорив про посилення політики односторонніх дій, не називаючи конкретних держав.

Критика через зв'язки з путіним

Поїздка до Китаю відбулася після повідомлень про ймовірний візит Шредера до Москви. Ця поїздка спричинила критику в Соціал-демократичній партії Німеччини, де знову пролунали заклики розпочати процедуру виключення ексканцлера з партії.

Шредер очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках. Він підтримує тісні особисті зв'язки з путіним і був пов'язаний із російськими енергетичними компаніями. Der Spiegel зазначає, що після початку російського нападу на Україну Шредер неодноразово зустрічався з путіним.

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