Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder uczestniczył w forum poświęconym globalnemu zarządzaniu w chińskim mieście Xiong'an. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na agencję dpa.

Według publikacji Schröder wraz z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi i innymi honorowymi gośćmi wszedł do sali podczas ceremonii otwarcia. Były szef niemieckiego rządu siedział w pierwszym rzędzie, a jego żona Soyeon Schröder-Kim — rząd za nim. Schröder nie wygłosił przemówienia podczas otwarcia.

Forum na temat globalnego zarządzania

Globalne Forum Zarządzania jest powiązane z Global Governance Initiative, którą przewodniczący ChRL Xi Jinping ogłosił rok wcześniej. Chiny i Federacja Rosyjska — państwo-agresor — od dawna opowiadają się za reformowaniem porządku światowego w kierunku wielostronnego ładu światowego.

Jak zauważa Der Spiegel, niejasno sformułowane cele inicjatywy zakładają między innymi rozszerzenie podejścia wielostronnego oraz, zdaniem jej zwolenników, bardziej sprawiedliwy układ sił na świecie. Chiny dążą do wpływania na kształtowanie porządku światowego, w którym Pekin dostrzega niesprawiedliwą dominację przede wszystkim Stanów Zjednoczonych.

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Xi Jinping nie był obecny w Xiong'an i za pośrednictwem Wanga Yi przekazał uczestnikom forum wiadomość powitalną. Chiński minister oświadczył, że wielu postrzega tę inicjatywę jako sposób na udoskonalenie obecnego systemu międzynarodowego. Mówił również o nasilaniu się polityki jednostronnych działań, nie wymieniając konkretnych państw.

Krytyka za związki z putinem

Podróż do Chin odbyła się po doniesieniach o możliwej wizycie Schrödera w Moskwie. Wyjazd ten wywołał krytykę w Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, gdzie ponownie pojawiły się apele o rozpoczęcie procedury wykluczenia byłego kanclerza z partii.

Schröder stał na czele niemieckiego rządu w latach 1998–2005. Utrzymuje bliskie osobiste relacje z putinem i był związany z rosyjskimi przedsiębiorstwami energetycznymi. Der Spiegel zauważa, że po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę Schröder wielokrotnie spotykał się z putinem.

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