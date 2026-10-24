Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер посетил форум по вопросам глобального управления в китайском городе Сюнъань. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на агентство dpa.

По данным издания, Шрёдер вместе с министром иностранных дел Китая Ван И и другими почётными гостями вошёл в зал во время церемонии открытия. Бывший глава немецкого правительства сидел в первом ряду, а его жена Соён Шрёдер-Ким — рядом позади. На открытии Шрёдер не выступал с речью.

Форум о глобальном управлении

Глобальный форум по управлению связан с Global Governance Initiative, которую председатель КНР Си Цзиньпин объявил годом ранее. Китай и Российская Федерация — государство-агрессор — давно выступают за реформирование мирового устройства в направлении многостороннего мирового порядка.

Как отмечает Der Spiegel, нечётко сформулированные цели инициативы предусматривают, в частности, расширение многостороннего подхода и более справедливый, по мнению её сторонников, баланс сил в мире. Китай стремится влиять на формирование мирового порядка, в котором Пекин видит несправедливое доминирование прежде всего США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Си Цзиньпин не присутствовал в Сюнъане и передал участникам форума приветственное послание через Ван И. Китайский министр заявил, что многие рассматривают инициативу как способ усовершенствовать действующую международную систему. Он также говорил об усилении политики односторонних действий, не называя конкретных государств.

Критика из-за связей с путиным

Поездка в Китай состоялась после сообщений о возможном визите Шрёдера в Москву. Эта поездка вызвала критику в Социал-демократической партии Германии, где вновь прозвучали призывы начать процедуру исключения экс-канцлера из партии.

Шрёдер возглавлял правительство Германии в 1998–2005 годах. Он поддерживает тесные личные связи с путиным и был связан с российскими энергетическими компаниями. Der Spiegel отмечает, что после начала российского нападения на Украину Шрёдер неоднократно встречался с путиным.

Читай нас в