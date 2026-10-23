В округе Эмбу в Кении четыре человека, находившиеся под стражей, сбежали из полицейского участка Итабуа. По данным полиции, они могли проделать отверстие в стене камеры и незаметно покинуть участок.

Побег обнаружили во время проверки

Как сообщает Nation Kenya, исчезновение обнаружили утром во время плановой проверки камер. Полицейские объявили тревогу, обыскали территорию участка и прилегающие районы. По информации издания, беглецы покинули участок ночью и направились в неизвестном направлении.

Среди сбежавших есть подозреваемый в убийстве, двое подозреваемых в насильственных ограблениях и человек, обвиняемый в краже. Участок Итабуа расположен на территории штаб-квартиры полиции Восточного региона Кении и, по данным издания, обычно усиленно охраняется.

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Полиция продолжает поиски

Глава полиции округа Эмбу Сара Коки подтвердила побег и заявила, что правоохранители разыскивают четырех человек. По ее словам, после задержания им могут предъявить обвинения в побеге из-под законной стражи.

Жители и предприниматели Эмбу выразили обеспокоенность после сообщений о побеге. Они заявили, что связывают беглецов с проникновениями в коммерческие помещения, хищением имущества и угрозами. Коки призвала граждан передавать полиции информацию, которая может помочь разыскать беглецов.

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