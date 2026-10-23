W hrabstwie Embu w Kenii cztery osoby przebywające w areszcie uciekły z posterunku policji w Itabua. Według policji mogły wykonać otwór w ścianie celi i niepostrzeżenie opuścić posterunek.

Ucieczkę wykryto podczas kontroli

Jak informuje Nation Kenya, zaginięcie wykryto rano podczas rutynowej kontroli cel. Policjanci ogłosili alarm, przeszukali teren posterunku i pobliskie obszary. Według wydania uciekinierzy opuścili posterunek w nocy i udali się w nieznanym kierunku.

Wśród uciekinierów jest podejrzany o zabójstwo, dwóch podejrzanych o brutalne rozboje oraz osoba oskarżona o kradzież. Posterunek w Itabua znajduje się na terenie siedziby policji Regionu Wschodniego Kenii i, według wydania, jest zazwyczaj silnie strzeżony.

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Policja kontynuuje poszukiwania

Szefowa policji hrabstwa Embu Sarah Koki potwierdziła ucieczkę i oświadczyła, że funkcjonariusze poszukują czterech osób. Jak powiedziała, po zatrzymaniu mogą usłyszeć zarzuty ucieczki spod zgodnego z prawem dozoru.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z Embu wyrazili zaniepokojenie po doniesieniach o ucieczce. Oświadczyli, że łączą uciekinierów z włamaniami do lokali handlowych, kradzieżami mienia i groźbami. Koki wezwała obywateli do przekazywania policji informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu uciekinierów.

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