Федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес де Джорджи закрыл уголовное производство в отношении президента Хавьера Милея и его сестры Карины Милей по делу, связанному с запуском и обвалом криптотокена $Libra. Судья постановил, что обстоятельства, описанные заявителями, не образуют состава уголовного правонарушения, сообщает Al Jazeera.

Выводы суда

В решении отмечается, что потери инвесторов, а также рост и падение стоимости токена сами по себе недостаточны для установления мошенничества. Судья признал, что институциональный статус Милея мог придать запуску токена большую огласку после его публикации, однако это не свидетельствует о существовании мошеннической схемы.

В феврале 2025 года Милей опубликовал в социальной сети X пост с рекомендацией малоизвестной мем-криптовалюты. Позднее он удалил публикацию и отрицал какую-либо связь с токеном. После кратковременного роста его стоимость резко упала. Президент тогда заявлял, что действовал добросовестно, и обвинял политических оппонентов в попытке использовать ситуацию.

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Производство в отношении советника по запуску

Суд также закрыл расследование в отношении американского бизнесмена Хейдена Дэвиса, который называл себя советником по запуску токена. Дэвис признавал, что после обвала у него было около 100 миллионов долларов, однако отрицал какие-либо правонарушения.

В администрации президента Аргентины после решения суда заявили, что расследование подтвердило невиновность Милея. Там также назвали производство неудачной попыткой институционального переворота.

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