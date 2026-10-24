Federalny sędzia Argentyny Marcelo Martínez de Giorgi umorzył postępowanie karne wobec prezydenta Javiera Mileia i jego siostry Kariny Milei w sprawie związanej z uruchomieniem i załamaniem kryptotokena $Libra. Sędzia orzekł, że okoliczności opisane przez skarżących nie stanowią przestępstwa, informuje Al Jazeera.

Ustalenia sądu

W orzeczeniu wskazano, że straty inwestorów, a także wzrost i spadek wartości tokena, same w sobie nie są wystarczające do stwierdzenia oszustwa. Sędzia uznał, że status instytucjonalny Mileia mógł zapewnić uruchomieniu tokena większy rozgłos po jego wpisie, jednak nie świadczy to o istnieniu oszukańczego schematu.

W lutym 2025 roku Milei opublikował w serwisie społecznościowym X wpis rekomendujący mało znaną kryptowalutę memową. Później usunął publikację i zaprzeczył wszelkim związkom z tokenem. Po krótkim wzroście jego wartość gwałtownie spadła. Prezydent twierdził wówczas, że działał w dobrej wierze, i oskarżał przeciwników politycznych o próbę wykorzystania sytuacji.

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Postępowanie wobec doradcy ds. uruchomienia

Sąd umorzył również śledztwo wobec amerykańskiego biznesmena Haydena Davisa, który określał się jako doradca ds. uruchomienia tokena. Davis przyznał, że po załamaniu miał około 100 mln dolarów, lecz zaprzeczył jakimkolwiek naruszeniom prawa.

Administracja prezydenta Argentyny po decyzji sądu oświadczyła, że śledztwo potwierdziło niewinność Mileia. Postępowanie nazwano również nieudaną próbą przewrotu instytucjonalnego.

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