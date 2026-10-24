В Равалпинди, Пакистан, предварительный отчет о вскрытии 45-летней цифровой дизайнерки Хины Джавед зафиксировал перелом шеи и глубокую рану длиной 27 сантиметров на затылке. Как сообщает The Express Tribune, на лице, шее, руках и кистях женщины также обнаружили многочисленные следы насилия и синяки.

Данные предварительного вскрытия

В отчете указано, что у Джавед были разорваны губы, а на обеих руках обнаружили следы насилия. Согласно документу, ее локти, вероятно, прокололи отверткой. Медики также зафиксировали кровь в легких и скопление крови в перикарде — оболочке вокруг сердца.

По версии следствия, Джавед подверглась насилию и была убита 20 августа в доме родственников мужа в районе Лалкурти. Также утверждается, что после этого ее тело подвесили в ванной комнате на креплении для душа. Полиция ранее заявляла, что точную причину смерти еще предстоит установить после получения полных результатов вскрытия и судебно-медицинских экспертиз.

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Ход расследования

Муж погибшей Файсал Асгар и домашний работник Зишан Аршад являются фигурантами дела об убийстве, открытого в отделении полиции Civil Lines. Оба содержатся под стражей в тюрьме Адиала по решению суда. 1 сентября следственная группа изъяла у Аршада отвертку, которую считает возможным орудием преступления.

Семья Джавед заявила о недоверии к полицейскому расследованию и потребовала создать судебную комиссию для беспристрастного рассмотрения дела. Парламентский комитет по внутренним делам включил это дело в повестку заседания 29 октября и вызвал для доклада руководителей полиции провинции Пенджаб. Семью погибшей также пригласили на заседание, чтобы она могла изложить свои опасения относительно хода следствия.

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