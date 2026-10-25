В пакистанской провинции Пенджаб глава правительства Марьям Наваз заявила, что чиновника округа Джанг Бабара Сахиба Дина немедленно отстраняют от должности из-за использования служебного автомобиля Управления обеспечения соблюдения норм и регулирования Пенджаба (Pera) во время джип-ралли.

Как сообщает Dawn, внимание Наваз привлекло видео в социальных сетях, на котором автомобиль Pera участвует в ралли вместе с другими машинами. Она заявила, что использование ресурсов регулирующего органа не по назначению является серьезным нарушением административной дисциплины и установленной политики.

Формальное решение о переводе

Наваз также опубликовала уведомление Департамента служб и общего администрирования правительства Пенджаба. В документе говорится, что по распоряжению губернатора Сахиба Дина немедленно перевели и обязали явиться в департамент для получения дальнейших распоряжений.

Отвечая на утверждения, что автомобиль сопровождал ралли из соображений безопасности и для спасательных нужд, Наваз отметила, что безопасность относится к полномочиям полиции, а реагирование на чрезвычайные ситуации — службы Rescue 1122. По ее словам, эти функции не входят в законодательно определенные полномочия Pera.

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Письмо об использовании транспорта

Трехдневное Jhang Thal Jeep Rally завершилось на прошлой неделе. По словам окружного информационного сотрудника Риаза Марта, мероприятие организовали совместно с частными спонсорами, а власти провинции положительно его оценили.

21 октября генеральный директор Pera Фаррух Атик Хан направил чиновникам округов и председателям окружных советов по обеспечению соблюдения норм и регулированию письмо о возможном ненадлежащем использовании автомобилей ведомства. Он отметил, что пикапы с двойной кабиной, предназначенные исключительно для полевых операций Pera, привлекаются к несанкционированной деятельности. В письме также указано, что некоторые чиновники передавали автомобили своим помощникам, несмотря на политику ведомства.

Pera была создана в середине 2025 года для противодействия незаконной застройке и контроля цен в различных округах Пенджаба. В мае поступали жалобы на возможное взяточничество сотрудников ведомства и преследование продавцов и владельцев магазинов, после чего Наваз поручила принять меры в отношении причастных чиновников.

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