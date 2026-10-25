Dawn：詹格官员因Pera车辆参加吉普车拉力赛被调职

在巴基斯坦旁遮普省，政府首脑玛丽亚姆·纳瓦兹表示，詹格地区官员巴巴尔·萨希布·丁因在吉普车拉力赛期间使用旁遮普执法与监管局（Pera）的公务车辆，正被立即免职。

据《黎明报》报道，纳瓦兹注意到社交媒体上一段视频，视频显示一辆Pera车辆与其他汽车一同参加拉力赛。她表示，将监管机构资源用于非指定用途，严重违反了行政纪律和既定政策。

正式调职决定

纳瓦兹还公布了旁遮普政府服务与综合行政部的一份通知。文件称，根据省长的命令，萨希布·丁被立即调职，并被要求前往该部门报到，以接受进一步指示。

针对该车辆出于安全和救援需要为拉力赛提供随行保障的说法，纳瓦兹指出，安全事务属于警方权限，而紧急响应由Rescue 1122负责。她称，这些职能不属于Pera法律规定的权限范围。

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关于车辆使用的信件

为期三天的Jhang Thal Jeep Rally于上周结束。据地区信息官员里亚兹·马尔特称，该活动与私人赞助商共同举办，省政府对此给予了积极评价。

10月21日，Pera总干事法鲁克·阿提克·汗向各地区官员及地区执法与监管委员会主席发出一封信，内容涉及该机构车辆可能被不当使用。他指出，专门用于Pera现场行动的双排座皮卡车被用于未经授权的活动。信中还指出，尽管违反该机构的政策，一些官员仍将车辆交给了助手。

Pera于2025年年中成立，旨在打击非法建设并控制旁遮普不同地区的物价。5月，曾出现关于该机构工作人员可能收受贿赂以及骚扰摊贩和商店业主的投诉，随后纳瓦兹指示对涉事官员采取措施。

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