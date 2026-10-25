W pakistańskiej prowincji Pendżab szefowa rządu Maryam Nawaz oświadczyła, że urzędnik okręgu Jhang Babar Sahib Din zostaje natychmiast odsunięty ze stanowiska w związku z użyciem służbowego pojazdu Punjab Enforcement and Regulatory Authority (Pera) podczas rajdu jeepów.

Jak informuje Dawn, uwagę Nawaz zwróciło nagranie w mediach społecznościowych, na którym pojazd Pera bierze udział w rajdzie wraz z innymi samochodami. Oświadczyła, że wykorzystywanie zasobów organu regulacyjnego niezgodnie z przeznaczeniem stanowi poważne naruszenie dyscypliny administracyjnej i ustalonej polityki.

Formalna decyzja o przeniesieniu

Nawaz opublikowała również zawiadomienie Departamentu Służb i Administracji Ogólnej rządu Pendżabu. Dokument stwierdza, że na polecenie gubernatora Sahib Din został natychmiast przeniesiony i zobowiązany do stawienia się w departamencie po dalsze instrukcje.

Odnosząc się do twierdzeń, że pojazd towarzyszył rajdowi ze względów bezpieczeństwa i dla potrzeb ratowniczych, Nawaz zaznaczyła, że bezpieczeństwo należy do kompetencji policji, a reagowaniem w sytuacjach nadzwyczajnych zajmuje się Rescue 1122. Według niej funkcje te nie należą do ustawowo określonych uprawnień Pera.

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List w sprawie użycia transportu

Trzydniowy Jhang Thal Jeep Rally zakończył się w ubiegłym tygodniu. Według okręgowego urzędnika ds. informacji Riaza Marta wydarzenie zorganizowano wspólnie z prywatnymi sponsorami, a władze prowincji oceniły je pozytywnie.

21 października dyrektor generalny Pera Farrukh Atiq Khan wysłał do urzędników okręgowych i przewodniczących okręgowych rad ds. egzekwowania przepisów i regulacji list dotyczący możliwego niewłaściwego użycia pojazdów instytucji. Zaznaczył, że pickupy z podwójną kabiną, przeznaczone wyłącznie do operacji terenowych Pera, są wykorzystywane do nieautoryzowanej działalności. W liście wskazano również, że niektórzy urzędnicy przekazywali pojazdy swoim asystentom, wbrew polityce instytucji.

Pera utworzono w połowie 2025 roku, aby przeciwdziałać nielegalnej zabudowie i kontrolować ceny w różnych okręgach Pendżabu. W maju pojawiły się skargi na możliwe łapówkarstwo pracowników instytucji oraz nękanie sprzedawców i właścicieli sklepów, po czym Nawaz poleciła podjąć działania wobec zaangażowanych urzędników.

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