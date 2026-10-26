Jordania zatrzymała trzech podejrzanych o atak na kościół — The National

Jordańskie siły bezpieczeństwa zatrzymały trzech podejrzanych o atak na kościół we wsi Hamud w prowincji Karak, w którym zginęło dziewięć osób, a kolejnych 40 zostało rannych. Informuje o tym The National, powołując się na państwową agencję Petra.

Zatrzymanie podejrzanych

Jordańska Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego oświadczyła, że funkcjonariusze znaleźli trzech podejrzanych wcześnie w poniedziałek rano w opuszczonym domu. Według urzędu odmówili oni poddania się i otworzyli ogień do sił bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem i zatrzymali całą trójkę po tym, jak zostali ranni. Wśród pracowników sił bezpieczeństwa nie ma poszkodowanych. Na miejscu zabezpieczono broń palną i amunicję.

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Atak podczas pogrzebu

Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień w kościele podczas pogrzebu. Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego nie poinformowała o prawdopodobnej przynależności zatrzymanych do jakiegokolwiek ugrupowania.

Jordański minister spraw wewnętrznych Mazen al-Faraya oświadczył w piątek, że atak przeprowadzili ekstremiści, ale dodał, że wówczas było jeszcze za wcześnie, aby ustalić, czy mają oni powiązania ze znanymi grupami w kraju lub poza jego granicami. Nikt nie przyznał się do ataku.

W niedzielę setki Jordańczyków z różnych regionów kraju uczestniczyły w nabożeństwie pogrzebowym za ośmiu z dziewięciu zabitych chrześcijan. Nabożeństwo odbyło się w tym samym kościele w Hamud, w którym doszło do ataku. Król Abdullah w piątek nazwał strzelaninę terroryzmem i obiecał pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

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