W Rawalpindi w Pakistanie wstępny raport z sekcji zwłok 45-letniej projektantki cyfrowej Hiny Javed odnotował złamanie szyi oraz głęboką ranę o długości 27 centymetrów z tyłu głowy. Jak podaje The Express Tribune, na twarzy, szyi, ramionach i dłoniach kobiety znaleziono również liczne ślady przemocy i siniaki.

Wyniki wstępnej sekcji zwłok

W raporcie wskazano, że Javed miała rozerwane wargi, a na obu jej dłoniach stwierdzono ślady przemocy. Według dokumentu jej łokcie prawdopodobnie nakłuto śrubokrętem. Lekarze odnotowali również krew w płucach oraz nagromadzenie krwi w osierdziu, błonie otaczającej serce.

Według śledczych Javed została zaatakowana i zabita 20 sierpnia w domu krewnych swojego męża w rejonie Lal Kurti. Twierdzi się również, że następnie jej ciało zawieszono w łazience na uchwycie prysznicowym. Policja wcześniej oświadczyła, że dokładna przyczyna śmierci ma zostać ustalona po otrzymaniu pełnych wyników sekcji zwłok i ekspertyz kryminalistycznych.

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Przebieg śledztwa

Mąż zmarłej, Faisal Asghar, oraz pracownik domowy Zeeshan Arshad są podejrzanymi w sprawie o zabójstwo wszczętej na komisariacie policji Civil Lines. Obaj przebywają w więzieniu Adiala w areszcie na mocy decyzji sądu. 1 września grupa śledcza zabezpieczyła od Arshada śrubokręt, który uważa za prawdopodobne narzędzie zbrodni.

Rodzina Javed oświadczyła, że nie ufa policyjnemu śledztwu, i zażądała powołania komisji sądowej w celu bezstronnego rozpatrzenia sprawy. Parlamentarna komisja spraw wewnętrznych wpisała tę sprawę do porządku obrad posiedzenia 29 października i wezwała kierownictwo policji prowincji Pendżab do złożenia raportu. Rodzinę zmarłej również zaproszono na posiedzenie, aby mogła przedstawić swoje zastrzeżenia dotyczące przebiegu śledztwa.

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